Власти Германии начали заседание кризисного штаба из-за ситуации внутри России

Немецкое правительство начало заседание своего кризисного штаба из-за ситуации в России. Совещание проходит на базе внешнеполитического ведомства ФРГ, говорится в сообщении МИД Германии.
По словам немецких дипломатов, федеральное правительство внимательно наблюдает за сложившейся на территории РФ ситуацией.
«С этой целью в настоящий момент кризисный штаб федерального правительства проводит в МИД заседание под руководством статс-секретаря Андреаса Михаэлиса», — сказано в заявлении.
Ранее сообщалось, что американский госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с коллегами по G7 ситуацию в России.