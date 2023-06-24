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Власти Германии начали заседание кризисного штаба из-за ситуации внутри России

Политика
Власти Германии начали заседание кризисного штаба из-за ситуации внутри России

Немецкое правительство начало заседание своего кризисного штаба из-за ситуации в России. Совещание проходит на базе внешнеполитического ведомства ФРГ, говорится в сообщении МИД Германии.

По словам немецких дипломатов, федеральное правительство внимательно наблюдает за сложившейся на территории РФ ситуацией.

«С этой целью в настоящий момент кризисный штаб федерального правительства проводит в МИД заседание под руководством статс-секретаря Андреаса Михаэлиса», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что американский госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с коллегами по G7 ситуацию в России.

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