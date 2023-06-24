В Калужской области ограничат движение по смежным с другими регионами дорогам

Движение автотранспорта по дорогам Калужской области, которые прилегают к соседним регионам, ограничат.
Решение касается территорий, смежных с Брянской, Орловской, Тульской и Смоленской областями. Об этом заявил глава Калужской области Владислав Шапша на своем канале в Telegram.
«Оперативным штабом области принято решение о временном ограничении движения автомобильного транспорта по дорогам региона на территориях, прилегающих к границам Калужской области с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями», — заявил он.
Перекрыты ряд участков на трассе М-4 «Дон». Водителям рекомендовали не использовать дорогу, которая связывает Ростовскую область и Москву.