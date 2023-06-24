Bloomberg: стремительный переход Евросоюза на ВИЭ невозможен

Сделки, подписанные КНР, предполагают покупку СПГ и после 2050 года, при этом импортеры из Европы не сильно от нее отстают. На этом фоне продавцы энергоресурса чувствуют себя довольно уверенно, понимая, что спрос на газ сохранится у западных стран на десятилетия вперед, поясняют авторы статьи.