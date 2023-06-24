Bloomberg: стремительный переход Евросоюза на ВИЭ невозможен

Европейским странам не удастся в ближайшем будущем совершить стремительный переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Потребность регионального рынка в природном газе будет сохраняться еще несколько десятилетий, а ведущие производители планируют наращивать инвестиции в топливо, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на отраслевых аналитиков.
В частности, увеличить вложения в газовую отрасль намерены такие мировые гиганты, как британо-нидерландская фирма Shell, американская энергокомпания Chevron и другие представители рынка. В то же время Китай и несколько европейских импортеров по-прежнему продолжают заключать контракты на поставки сжиженного природного газа (СПГ), уточняет издание.
Сделки, подписанные КНР, предполагают покупку СПГ и после 2050 года, при этом импортеры из Европы не сильно от нее отстают. На этом фоне продавцы энергоресурса чувствуют себя довольно уверенно, понимая, что спрос на газ сохранится у западных стран на десятилетия вперед, поясняют авторы статьи.