Депутат Васильев: Володин провел совещание с участием руководителей фракций Госдумы

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин провел совещание с руководителями фракций. Об этом сообщил глава «Единой России» в парламенте Владимир Васильев.
Политик дал комментарий журналистам. По его словам, он вместе с коллегами был на совещании с участием Володина. В ходе мероприятия был рассмотрен целый ряд вопросов.
Ранее Вячеслав Володин высказался об уехавших из России гражданах на фоне спецоперации. По его словам, более половины россиян вернулась. Они столкнулись с отношением к себе как ко второму сорту, уточнил политик.