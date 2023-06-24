Минобороны РФ показало видео с уничтожением танка ВСУ ракетным ударом с вертолета Ка-52

Минобороны РФ продемонстрировало на видео уничтожения украинского танка. Удар по нему нанес экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52.
Видео с передовой ведомство опубликовало 24 июня. На кадрах виден пуск ракеты и полет к танку, экипаж которого готовился нанести удар по позициям российских военных на Южно-Донецком направлении.
«Люди ходят рядом с ним. Там и люди к нему подходят», — слышны на видео переговоры российского экипажа.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что военные сумели отразить три атаки противника на Южно-Донецком направлении и пресекли деятельность двух диверсионно-разведывательных групп. Общие потери противника составили более 130 военнослужащих и 18 единиц различной техники.