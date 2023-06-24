Пригожин объяснил, что за деньги нашлись при обыске его офиса

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на новость о том, что недалеко от его офиса обнаружили «газель» с деньгами.
Автомобиль с наличными средствами действительно есть, и не один, заявил Пригожин. Он также объяснил, для чего именно предназначались эти деньги.
«У меня обнаружены "газель" и два автобусика, в которых лежали деньги, положенные на выдачу заработной платы, так называемые компенсации "груз 200" и другие вопросы», — передает слова предпринимателя его пресс-служба.
«Оркестр» существует уже десять лет, используя только наличные деньги, что отражено в контракте. Евгений Пригожин отметил, что тщательно соблюдает положения документа. Он добавил, что раньше использование наличных не вызывало ни у кого вопросов.
«Когда мы занимались работой в Африке, на Украине и в других странах, когда мы кошмарили Америку, то всех устраивали наличные. А теперь пришли с обысками. Ничего страшного. Наличные деньги действительно были найдены», — высказался Пригожин.
Ранее об обнаружении «газели» с крупной суммой наличных денег сообщалось в ряде средств массовой информации.