Захарова обвинила США в «раздувании страшилок» о «российской ядерной угрозе»

Соединенные Штаты продолжают «раздувать страшилки» о некой ядерной угрозе со стороны Москвы и создавать стратегические риски, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.
До этого сенаторы из США внесли на рассмотрение верхней палаты парламента резолюцию о том, что возможное использование российской стороной ядерного оружия на Украине необходимо расценивать как «атаку на НАТО».
«В Вашингтоне предпочитают не замечать очевидного. Налицо ставшая типичной ситуация, когда США и их сателлиты хватаются за любую возможность для создания и раздувания страшилок о "российской ядерной угрозе"», — подчеркнула Захарова.
Ранее сообщалось, что Россия, США, Китай, Франция и Британия провели ядерные переговоры в Каире.