Модернизация фронтовых бомбардировщиков Су-34 всерьез обеспокоила западные страны, пишет издание Bulgarian Military. «ПолитРоссия» публикует эксклюзивный пересказ статьи.
«Грозный Су-34, ласково прозванный в НАТО как “Защитник”, теперь оснащен лучше, чем когда-либо», — говорится в материале.
Отмечается, что модернизированные бомбардировщики получили передовые системы защиты от воздействия средств радиоэлектронной борьбы, а также новые радары и средства поражения.
«Вокруг Су-34 формируется непроницаемый щит против средств ПВО», — пишет Bulgarian Military.
Западные аналитики обеспокоены тем фактом, что Су-34 превосходит аналогичные самолеты НАТО, подчеркивают авторы издания.