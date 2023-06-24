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Bulgarian Military: Запад обеспокоен новыми возможностями российского бомбардировщика Су-34

Армия
Bulgarian Military: Запад обеспокоен новыми возможностями российского бомбардировщика Су-34

Модернизация фронтовых бомбардировщиков Су-34 всерьез обеспокоила западные страны, пишет издание Bulgarian Military. «ПолитРоссия» публикует эксклюзивный пересказ статьи.

«Грозный Су-34, ласково прозванный в НАТО как “Защитник”, теперь оснащен лучше, чем когда-либо», — говорится в материале.

Отмечается, что модернизированные бомбардировщики получили передовые системы защиты от воздействия средств радиоэлектронной борьбы, а также новые радары и средства поражения.

«Вокруг Су-34 формируется непроницаемый щит против средств ПВО», — пишет Bulgarian Military.

Западные аналитики обеспокоены тем фактом, что Су-34 превосходит аналогичные самолеты НАТО, подчеркивают авторы издания.

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