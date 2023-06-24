«Мы шли с «маршем справедливости»: Пригожин объяснил, почему страна поддерживает действия ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал причины, по которым россияне поддерживают «музыкантов». По его словам, все это объясняется «маршем справедливости».
Как указал Пригожин, «музыканты» на пути к Ростову не тронули ни одного срочника. Бойцы ЧВК «Вагнер» смогли без единого выстрела заполучить здание штаба. При этом никто не мешал работе офицеров, подчеркнул он.
«Почему нас поддерживает страна? Потому что мы шли с «маршем справедливости"», – заявил основатель «оркестра».
Россияне, которые поддерживают ЧВК «Вагнер», направляют множество писем, одно из которых опубликовала пресс-служба Пригожина.
«На улице стоят люди, которые разворачивают флаги ЧВК «Вагнер». В магазины, когда ребята заходят через дорогу, то люди просят не платить за себя. Потому что им хочется сделать что-то приятное. Звучат слова комплиментарные!» – отметил он.
В медиапространстве распространяют сведения о неких «минных шлагбаумах». Основатель ЧВК «Вагнер» отметил, что при подходе к Ростову «музыканты» сняли препятствие, расположенное у соседних ворот здания штаба. Он посчитал появление такого шлагбаума «малопрофессиональной и малополезной затеей».