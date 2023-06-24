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Песков: Путин продолжает работать в Кремле

Политика
Песков: Путин продолжает работать в Кремле

Российский президент Владимир Путин продолжает работать в Кремле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

До этого некоторые украинские новостные ресурсы распространили информацию о том, что президент РФ якобы покинул Москву на вертолете.

Однако Песков в беседе с РИА Новости опроверг эти данные, отметив, что Путин находится в Кремле.

Ранее сообщалось, что российский лидер провел телефонные переговоры с коллегами из Белоруссии, Узбекистана и Казахстана. Президент проинформировал лидеров о сложившейся в РФ ситуации.

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