Песков: Путин продолжает работать в Кремле

Российский президент Владимир Путин продолжает работать в Кремле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
До этого некоторые украинские новостные ресурсы распространили информацию о том, что президент РФ якобы покинул Москву на вертолете.
Однако Песков в беседе с РИА Новости опроверг эти данные, отметив, что Путин находится в Кремле.
Ранее сообщалось, что российский лидер провел телефонные переговоры с коллегами из Белоруссии, Узбекистана и Казахстана. Президент проинформировал лидеров о сложившейся в РФ ситуации.