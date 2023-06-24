В Госдуме подчеркнули отсутствие объективных факторов для роста курса доллара

Валютный рынок вскоре стабилизируется, так как для роста курса доллара сейчас нет объективных оснований, уверен глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
В комментарии ТАСС он отметил, что кратковременная нестабильность с курсами валют может быть вызвана только эмоциональным фактором. Когда все поймут, что все под контролем, ситуация успокоится.
Аксаков посоветовал продавать доллар по выгодной цене, чтобы заработать, а вот покупать иностранные валюты сейчас является убыточным решением.