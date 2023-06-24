Песков сообщил о переговорах Путина с лидерами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с несколькими лидерами других стран. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь главы государства высказался во время беседы с журналистами РИА Новости. По его словам, Путин проинформировал лидеров некоторых стран о нынешней ситуации внутри России.
Согласно полученной информации, президент РФ провел телефонный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Кроме того, глава государства позвонил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву, а также главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.