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Опрос YouGov показал стремление жителей Британии вновь присоединиться к ЕС

Политика
Опрос YouGov показал стремление жителей Британии вновь присоединиться к ЕС

Большая часть опрошенных британцев выступает за воссоединение королевства с Европейским союзом. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования YouGov, передает издание The Guardian.

Согласно полученным данным, если бы соответствующий референдум состоялся в ближайшее время, то за присоединение Британии к ЕС проголосовали бы 58,2% респондентов.

Плюс ко всему жители Великобритании выразили оптимизм в отношении перспектив Евросоюза. Опрошенные люди доверяют Европейской комиссии больше, чем собственному правительству, сказано в материале.

Ранее сообщалось, что мэр Лондона не исключил возвращение Британии в состав ЕС к 2050 году.

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