Опрос YouGov показал стремление жителей Британии вновь присоединиться к ЕС

Большая часть опрошенных британцев выступает за воссоединение королевства с Европейским союзом. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования YouGov, передает издание The Guardian.
Согласно полученным данным, если бы соответствующий референдум состоялся в ближайшее время, то за присоединение Британии к ЕС проголосовали бы 58,2% респондентов.
Плюс ко всему жители Великобритании выразили оптимизм в отношении перспектив Евросоюза. Опрошенные люди доверяют Европейской комиссии больше, чем собственному правительству, сказано в материале.
Ранее сообщалось, что мэр Лондона не исключил возвращение Британии в состав ЕС к 2050 году.