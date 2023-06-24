CBS News: украинские войска в ходе наступления столкнулись с серьезным сопротивлением ВС РФ

Украинское командование признает, что российские войска крайне сложно оттеснить в ходе начавшегося контрнаступления, сообщает американский телеканал CBS News.
Канал привел слова украинского военного, заявившего, что организованная ВС РФ защита очень внушительная, а российские бойцы определенно знают, что делают.
В то же время западные чиновники оценивают начавшееся контрнаступление Украины как «медленное и неравномерное». Украинские войска, отмечает CBS News, столкнулись с гораздо более сильным сопротивлением, чем ожидалось.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что за две недели российские войска уничтожили более 800 единиц техники ВСУ, в том числе 246 танков.