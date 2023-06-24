«Не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции»: Пригожин выразил позицию ЧВК «Вагнер» после обращения Путина

Он напомнил, что во время войны в Африке ЧВК «Вагнер» говорили о важности защиты стран континента, а потом разворовали их и бросили. Когда пришло время идти сражаться на Украине, сотрудники «оркестра» отправились в бой, но позже выяснилось, что все деньги на боеприпасы также были разворованы. При этом чиновники экономили средства для себя.