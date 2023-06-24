«Не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции»: Пригожин выразил позицию ЧВК «Вагнер» после обращения Путина

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выразил позицию «оркестра» после обращения президента России Владимира Путина. Он заявил, что «музыканты» больше не хотят видеть страну в коррупции.
Пригожин отреагировал на утреннее обращение Путина. Создатель «оркестра» отметил, что ЧВК «Вагнер» – патриоты России.
«Мы патриоты своей Родины, мы воевали и воюем. Все бойцы ЧВК "Вагнер", и никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной. Потому что мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, в обмане и в бюрократии», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.
Он напомнил, что во время войны в Африке ЧВК «Вагнер» говорили о важности защиты стран континента, а потом разворовали их и бросили. Когда пришло время идти сражаться на Украине, сотрудники «оркестра» отправились в бой, но позже выяснилось, что все деньги на боеприпасы также были разворованы. При этом чиновники экономили средства для себя.
«Как раз для того случая, который наступил сегодня. Когда кто-то идет на Москву, теперь они не экономят ничего», — добавил он.
Ранее стало известно, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль все военные объекты на территории Ростова-на-Дону. При этом самолеты продолжают выполнение боевых задач в ходе СВО.