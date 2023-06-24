Рогов: командование ВСУ кидает на убой мобилизованных солдат на Запорожском направлении

Украинское командование не задействует подразделения иностранных наемников в штурмовых операциях на Запорожском направлении, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Если говорить о линии боевого соприкосновения, сейчас кидают на убой именно граждан Украины, а не иностранный легион», — рассказал он ТАСС.
Рогов добавил, что примкнувшие к ВСУ иностранные наемники практически отсутствуют в Запорожье и Днепре. Он предположил, что командование ВСУ либо экономит иностранцев, либо они сами не хотят участвовать в провальных операциях украинской армии.
Ранее Рогов заявил, что ВСУ понесли большие потери при попытке штурма первой линии российской обороны в Запорожской области.