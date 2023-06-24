Forbes: несколько подготовленных для наступления бригад ВСУ «пропали без вести»

Несколько бригад украинских войск «пропали без вести» после начавшегося контрнаступления, пишет военный аналитик Дэвид Экс в своей статье для журнала Forbes.
Эксперт отметил, что в настоящий момент командование ВСУ задействовало в операции лишь часть из девяти подготовленных для наступления бригад.
«Пока мы видели только три, может быть, четыре бригады в действии вместе с более старыми украинскими формированиями», — отмечает Экс.
То, где находятся оставшиеся воинские соединения, может многое сказать о стратегии Киева в ходе продолжающегося наступления, заключил аналитик.