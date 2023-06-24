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Автор The Times призвал Запад адаптироваться на фоне исторического разворота РФ от Европы

Политика
Автор The Times призвал Запад адаптироваться на фоне исторического разворота РФ от Европы

Западу следует приспособиться к тому, что Россия совершила исторический разворот в сторону от Европы. Такое мнение выразил обозреватель The Times Макс Гастингс.

Журналист упрекнул правительства стран ЕС в том, что их риторика и действия расходятся. Все обещания политиков носят исключительно условный характер.

По мнению Гастингса, Россия «надеется» на затягивание конфликта на Украине, а главной целью является изнурение Запада. Европейским странам следует активизировать цепочки поставок помощи Киеву, считает обозреватель.

«(Запад должен. – Прим. ред.) адаптироваться к миру, в котором Россия совершила исторический разворот в сторону от Европы», – посоветовал Гастингс.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала санкции со стороны Евросоюза. По ее словам, Москва ответит на ограничительные меры против журналистов.

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