Автор The Times призвал Запад адаптироваться на фоне исторического разворота РФ от Европы

Западу следует приспособиться к тому, что Россия совершила исторический разворот в сторону от Европы. Такое мнение выразил обозреватель The Times Макс Гастингс.
Журналист упрекнул правительства стран ЕС в том, что их риторика и действия расходятся. Все обещания политиков носят исключительно условный характер.
По мнению Гастингса, Россия «надеется» на затягивание конфликта на Украине, а главной целью является изнурение Запада. Европейским странам следует активизировать цепочки поставок помощи Киеву, считает обозреватель.
«(Запад должен. – Прим. ред.) адаптироваться к миру, в котором Россия совершила исторический разворот в сторону от Европы», – посоветовал Гастингс.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала санкции со стороны Евросоюза. По ее словам, Москва ответит на ограничительные меры против журналистов.