Выборы в Сьерра-Леоне начались в условиях повышенной безопасности

Голосование на президентских, парламентских и местных выборах в Сьерра-Леоне началось в условиях повышенной безопасности после насильственных акций протеста оппозиции на текущей неделе.
В выборах участвуют 12 кандидатов, в том числе действующий президент Джулиус Маада Био, который желает переизбраться на второй срок, и его основный оппонент Самура Камара от левоцентристской партии «Всенародный конгресс».
Камара, который занимал пост главы минфина и возглавлял МИД Сьерра-Леоне, находится под следствием по обвинению в коррупции, но дело было приостановлено для его участия в выборах.
Ранее сообщалось, что избирательная комиссия Сьерра-Леоне завершила подготовку ко всеобщим выборам.