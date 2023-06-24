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Выборы в Сьерра-Леоне начались в условиях повышенной безопасности

Политика
Выборы в Сьерра-Леоне начались в условиях повышенной безопасности

Голосование на президентских, парламентских и местных выборах в Сьерра-Леоне началось в условиях повышенной безопасности после насильственных акций протеста оппозиции на текущей неделе.

В выборах участвуют 12 кандидатов, в том числе действующий президент Джулиус Маада Био, который желает переизбраться на второй срок, и его основный оппонент Самура Камара от левоцентристской партии «Всенародный конгресс».

Камара, который занимал пост главы минфина и возглавлял МИД Сьерра-Леоне, находится под следствием по обвинению в коррупции, но дело было приостановлено для его участия в выборах.

Ранее сообщалось, что избирательная комиссия Сьерра-Леоне завершила подготовку ко всеобщим выборам.

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