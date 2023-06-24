Почти 40 экспертов предупреждали OceanGate об опасности спуска неподготовленного «Титана» пять лет назад

Бывший сотрудник организации Дэвид Локридж, занимавший должность директора по морским операциям, пять лет назад представил отчет, в котором заявил, что судно должно пройти дополнительные испытания. Он заявлял, что батискаф несет потенциальную опасность для пассажиров. Например, иллюминатор на судне был рассчитан только на глубину до 1300 метров, в то время как пассажиры печального рейса опустились на дно Атлантического океана ниже 3000 метров.