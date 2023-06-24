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Почти 40 экспертов предупреждали OceanGate об опасности спуска неподготовленного «Титана» пять лет назад

Общество
Почти 40 экспертов предупреждали OceanGate об опасности спуска неподготовленного «Титана» пять лет назад

Компания OceanGate, которая разработала батискаф «Титан», подвергалась жесткой критике со стороны экспертов еще в 2018 году.

Бывший сотрудник организации Дэвид Локридж, занимавший должность директора по морским операциям, пять лет назад представил отчет, в котором заявил, что судно должно пройти дополнительные испытания. Он заявлял, что батискаф несет потенциальную опасность для пассажиров. Например, иллюминатор на судне был рассчитан только на глубину до 1300 метров, в то время как пассажиры печального рейса опустились на дно Атлантического океана ниже 3000 метров.

Директору OceanGate Стоктону Рашу также было направлено письмо от 38 экспертов, включая исследователей глубоководья и океанографов. Они предупредили, что решение отказаться от традиционной оценки специалистов может привести к катастрофическим последствиям.

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