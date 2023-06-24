Рогов: расчеты ПВО отразили ракетный удар ВСУ по Михайловке в Запорожской области

Бойцы подразделений сил противовоздушной обороны ВС РФ успешно отразили ракетный удар ВСУ, нанесенный по поселку Михайловка в Запорожской области. Об этом сообщил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в личном Telegram-канале.
«Боевики ВСУ попытались нанести ракетный удар по пгт (поселок городского типа. — Прим. ред.) Михайловка Запорожской области. Все снаряды перехвачены системой ПВО ВС РФ и сбиты», — подчеркнул Владимир Рогов.
Он отметил, что обстрел ВСУ не привел к повреждениям инфраструктуры и домостроений в Михайловке, а также к жертвам и пострадавшим среди ее жителей.