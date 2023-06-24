Власти ДНР ожидают появления магазинов «Вкусвилл» в регионе

В эфире местного телеканала «Юнион» он выразил мнение, что заход ретейлера на местный рынок приведет к снижению цен на продукты питания. Солнцев также обратил внимание на то, что в регионе планируется открыть новый логистический центр, что сократит траты на поставки товаров.