Американские спецслужбы не нашли подтверждения, что причиной пандемии COVID-19 стал инцидент в Ухане

Согласно оценке ведомств разведывательного сообщества США, SARS-CoV-2 не разрабатывался в качестве биологического оружия. Также известно, что ряд ученых УИВ использовали обычные лабораторные методы, занимаясь генной инженерией коронавирусов. Однако представители американской разведки не указали на использование SARS-COV-2 в этих экспериментах.