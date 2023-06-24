Американские спецслужбы не нашли подтверждения, что причиной пандемии COVID-19 стал инцидент в Ухане

Данных, которые бы подтвердили, что к пандемии коронавируса привел инцидент в Уханьском институте вирусологии (УИВ) в Китае, нет, сообщила разведка США.
Американские спецслужбы заявили об этом в докладе, направленном конгрессу Соединенных Штатов. Рассекреченная версия документа была обнародована с купюрами аппаратом директора национальной разведки США, передает ODNI.
«У нас по-прежнему нет никаких свидетельств того, что в исследовательских фондах Уханьского института вирусологии до пандемии присутствовал SARSCoV-2 или его близкий прародитель, а также никаких прямых доказательств того, что до пандемии произошел конкретный инцидент, связанный с исследованиями, с участием персонала института, который мог вызвать пандемию COVID», — указано в документе.
Согласно оценке ведомств разведывательного сообщества США, SARS-CoV-2 не разрабатывался в качестве биологического оружия. Также известно, что ряд ученых УИВ использовали обычные лабораторные методы, занимаясь генной инженерией коронавирусов. Однако представители американской разведки не указали на использование SARS-COV-2 в этих экспериментах.