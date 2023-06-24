Митинг в поддержку российского посольства состоялся в Сиднее

Акция против расторжения Австралией договора аренды земельного участка для нового здания посольства РФ состоялась 24 июня в Сиднее, сообщил организатор мероприятия Семен Бойков.
По информации РИА Новости, митинг устроили возле резиденции австралийского премьера Энтони Альбанезе. Участники акции вывесили на оградах российские флаги и полотна с символами Z. Демонстранты потребовали от властей не расторгать договор об аренде земли для нового посольства РФ.
«Собралось человек 30-40 под надзором конной полиции Сиднея, а также на пароме через Сиднейскую гавань они развернули российские флаги на его борту на удивление других пассажиров», — рассказал Бойков.
Ранее сообщалось, что петиция в поддержку российского посольства в Австралии за сутки набрала более 500 голосов.