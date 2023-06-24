Митинг в поддержку российского посольства состоялся в Сиднее

По информации РИА Новости, митинг устроили возле резиденции австралийского премьера Энтони Альбанезе. Участники акции вывесили на оградах российские флаги и полотна с символами Z. Демонстранты потребовали от властей не расторгать договор об аренде земли для нового посольства РФ.