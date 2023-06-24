Премьер Саксонии Кречмер призвал власти Германии начать восстановление «Северного потока»

Премьер немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер выступил за немедленное восстановление разрушенного газопровода «Северный поток», передает Welt TV.
По словам политика, федеральное правительство обязано раскрыть всю информацию о диверсиях против трубопроводов. Жители Германии хотят знать, что известно руководству ФРГ о предупреждениях американского ЦРУ о возможных подрывах «Северных потоков».
«Нет никаких причин, по которым мы не должны начать очищать и ремонтировать этот трубопровод сейчас», — подчеркнул премьер Саксонии.
Прокуратура Швеции ранее сообщила, что ряд материалов расследования по «Северным потокам» могут засекретить.