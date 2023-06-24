Караева уверена, что французский президент стал «пешкой» в очередном маневре Запада. Напомним, в скором времени посланники США намерены провести в Копенгагене встречу с Глобальным Югом, чтобы склонить страны на свою сторону в украинском конфликте, пишет публицист РИА Новости.