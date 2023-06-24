Французский лидер Эммануэль Макрон предпринимает всевозможные попытки для того, чтобы попасть на саммит БРИКС. По мнению автора Елены Караевой, Запад, таким образом, желает отправить на столь серьезное мероприятие своего парламентера.
Ради того, чтобы «прощупать почву», Макрон предварительно откомандировал главу МИД Франции Катрин Колонну в ЮАР. Дипломат должна была узнать, допустят ли европейского политика на встречу политических тяжеловесов.
Караева уверена, что французский президент стал «пешкой» в очередном маневре Запада. Напомним, в скором времени посланники США намерены провести в Копенгагене встречу с Глобальным Югом, чтобы склонить страны на свою сторону в украинском конфликте, пишет публицист РИА Новости.
«Выбор Макрона как возможного парламентера для участия в БРИКС — еще один просчет. Кто в здравом уме и трезвой памяти допустит до конфиденциальных бесед политика, который немедленно сливает их содержание прессе», — пролила свет на провальный выбор Запада Караева.
Ранее в МИД России назвали неуместным возможное присутствие Макрона на саммите стран-членов БРИКС. Об этом заявил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.