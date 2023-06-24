Власти Тайваня сообщили о приближении к острову 19 боевых самолетов и пяти кораблей НОАК

ВС Тайваня в субботу утром обнаружили приближение к острову группы из 19 боевых самолетов НОАК, а также пяти кораблей китайских ВМС. Об этом сообщается в аккаунте тайваньского оборонного ведомства в одной из соцсетей
«С 08:00 утра 24 июня вооруженные силы Тайваня зафиксировали 19 самолетов Народно-освободительной армии Китая, включая истребители J-10 и J-16», — сказано в опубликованном сообщении.
Восемь китайских истребителей пересекли срединную линию Тайваньского пролива, при этом к острову также приблизились пять военных кораблей НОАК, проводивших патрулирование, отметили представители Тайбэя.
Власти КНР неоднократно подчеркивали конституционный суверенитет Китая над Тайванем и предостерегали любые иностранные державы от вмешательства во внутренние дела Поднебесной.