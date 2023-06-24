Пригожин рассказал об «отказниках», которых Минобороны бросило без боеприпасов в зоне СВО

После взятия Ростова было обнаружено много новой информации, которую Минобороны скрывало от населения. Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
По его словам, выяснилось, что многие территории в ходе СВО были потеряны. Количество убитых в реальности в три-четыре раза больше, чем в отчетах властям. В некоторые дни санитарные потери составляют до тысячи человек. Заявление Пригожина публикует его пресс-служба.
«Это убитые, без вести пропавшие, раненые и так называемые отказники, которые отказываются не потому что они струсили, как я уже говорил, а потому что у них выхода нет, боеприпасов нет, управления нет», — объяснил он.
В настоящий момент командование ЧВК «Вагнер» находится в штабе Южного военного округа. Подразделения не прерывали деятельность структур, задействованных в СВО. По словам Пригожина, все ведомства продолжают работать в штатном режиме, поэтому заявления о том, что фронт сыпется из-за ЧВК «Вагнер», являются ложью.