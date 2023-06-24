Пригожин рассказал об «отказниках», которых Минобороны бросило без боеприпасов в зоне СВО

По его словам, выяснилось, что многие территории в ходе СВО были потеряны. Количество убитых в реальности в три-четыре раза больше, чем в отчетах властям. В некоторые дни санитарные потери составляют до тысячи человек. Заявление Пригожина публикует его пресс-служба.