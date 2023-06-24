Там, где солдаты встречают нас, Росгвардия и милиция, то они руками машут радостные — Пригожин о Ростове

Появилась информация, что подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под свой контроль административные здания и штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Telegram-канал «Горячие точки» обратился к основателю «оркестра» Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать это.
Авторы Telegram-канала поинтересовались у Пригожина, встретили ли бойцы какое-либо сопротивление. Он ответил, что столкновения с армией наблюдаются только там, где военнослужащие имеют ложную информацию, полученную от своего руководства.
«Там, где солдаты встречают нас, Росгвардия и милиция, то они руками машут радостные, и многие из них говорят, мы хотим пойти с вами», — публикует слова Пригожина его пресс-служба.
Он добавил, что уже порядка 60-70 человек добровольно присоединились к ЧВК «Вагнер». При этом «музыканты» прошли только «небольшой путь». Пригожин выразил уверенность, что как минимум половина армии готова присоединиться к «оркестру».