«Отстраняют людей»: несколько подразделений Минобороны стали переходить к ЧВК «Вагнер»

Подразделения Министерства обороны России постепенно переходят под командование ЧВК «Вагнер». Информацию об этом передает Telegram-канал «Поздняков 3.0».
По данным источника, под контроль «музыкантов» переходят подразделения Минобороны, участвовавшие в специальной военной операции на Украине. Речь идет «о целых корпусах». Помимо этого, со своих должностей смещаются люди министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.
Ранее основатель «оркестра» Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» входят в Ростов-на-Дону. При пересечении границы штурмовики почти не встретили никакого сопротивления.