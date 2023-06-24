«Отстраняют людей»: несколько подразделений Минобороны стали переходить к ЧВК «Вагнер»

По данным источника, под контроль «музыкантов» переходят подразделения Минобороны, участвовавшие в специальной военной операции на Украине. Речь идет «о целых корпусах». Помимо этого, со своих должностей смещаются люди министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.