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Telegram-каналы сообщают, что ЧВК «Вагнер» установила контроль над зданиями силовиков в Ростове

Общество
Telegram-каналы сообщают, что ЧВК «Вагнер» установила контроль над зданиями силовиков в Ростове

Бойцы ЧВК «Вагнер» контролируют все здания силовых ведомств Ростова-на-Дону и «штаб Южного округа». Об этом пишет Telegram-канал BRIEF со ссылкой на местные ресурсы.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что «музыканты» пересекли российские госграницы и «входят в Ростов». Как отмечал лидер «вагнеровцев», при встрече пограничники начали обнимать его бойцов, а солдаты срочной службы «отошли в стороны».

«Все мирно. Перестрелки нет. Сопротивления нет», — цитирует издание местные СМИ.

Пригожин также сообщал, что один из военных вертолетов ВС РФ атаковал гражданскую колонну, после чего был подбит «вагнеровцами».

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