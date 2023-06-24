Пригожин: на трассе М-4 один из штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» подвергся обстрелу вертушек

Основатель «оркестра» добавил, что бойцы умирают за русский народ. ЧВК «Вагнер» стремится освободить его от тех, кто отдает приказы об ударах по мирному населению. Пригожин также сообщил, что один из летчиков из ФСБ отказался выполнять вылет и открывать огонь.

