Пригожин: на трассе М-4 один из штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» подвергся обстрелу вертушек

Подразделения ЧВК «Вагнер» сбили вертолет на трассе М4. Такое заявление сделал основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
По его словам, «вертушка» открыла огонь по одному из штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер». Техника была уничтожена, она горит в лесополосе. Потерь среди «музыкантов» нет. Пригожин подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» будет воспринимать любые препятствия на своем пути как угрозу.
«Нас не смогут уничтожить. У нас есть цели. Мы готовы все умереть. Все 25 тысяч, а после этого еще 25 тысяч. Потому что мы умираем за Родину», — передает слова Пригожина его пресс-служба.
Основатель «оркестра» добавил, что бойцы умирают за русский народ. ЧВК «Вагнер» стремится освободить его от тех, кто отдает приказы об ударах по мирному населению. Пригожин также сообщил, что один из летчиков из ФСБ отказался выполнять вылет и открывать огонь.