«Это домыслы — мы никому не мешаем»: Пригожин о попытках военного руководства страны оклеветать ЧВК «Вагнер»

Подразделения ЧВК «Вагнер» своими действиями не мешают кому-либо на фронте вести боевые действия. Об этом сообщил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Он подчеркнул, что подобные заявления являются «домыслами», распространяемыми военным руководством страны. По словам Пригожина, единственные, кому мешают «музыканты», это начальник Генштаба Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу.
«Начальник Генштаба не успокаивается. Ошибка любого африканского диктатора. Наносить удары авиации по жилым районам», — передает слова Пригожина его пресс-служба.
Основатель ЧВК «Вагнер» добавил, что в небо были подняты два борта под номерами 523 и 546. Они пытаются нанести удары по позициям «музыкантов».