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Пригожин заявил, что расчеты ЧВК «Вагнер» отразили атаку на гражданскую колонну

Общество
Пригожин заявил, что расчеты ЧВК «Вагнер» отразили атаку на гражданскую колонну

Расчеты ЧВК «Вагнер» сбили вертолет, открывший огонь по гражданской колонне. Об этом в ночь на 24 июня сообщил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.

Несколько часов назад Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» входит в Ростов-на-Дону. После этого, по словам основателя «оркестра», Генштаб России поручил поднять авиацию для ударов по колоннам «музыкантов».

«Только что вертолет открыл огонь по гражданской колонне, был сбит расчетами ЧВК "Вагнер"», — приводит комментарий Пригожина его пресс-служба в Telegram.

Ранее основатель ЧВК обвинил военное руководство России в ракетном ударе по «вагнеровцам». По его словам, приказ «уничтожить» бойцов отдал министр обороны Сергей Шойгу.

#Пригожин #ЧВК Вагнер #вертолет