Пригожин заявил, что расчеты ЧВК «Вагнер» отразили атаку на гражданскую колонну

Расчеты ЧВК «Вагнер» сбили вертолет, открывший огонь по гражданской колонне. Об этом в ночь на 24 июня сообщил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Несколько часов назад Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» входит в Ростов-на-Дону. После этого, по словам основателя «оркестра», Генштаб России поручил поднять авиацию для ударов по колоннам «музыкантов».
«Только что вертолет открыл огонь по гражданской колонне, был сбит расчетами ЧВК "Вагнер"», — приводит комментарий Пригожина его пресс-служба в Telegram.
Ранее основатель ЧВК обвинил военное руководство России в ракетном ударе по «вагнеровцам». По его словам, приказ «уничтожить» бойцов отдал министр обороны Сергей Шойгу.