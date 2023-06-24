«Безразлично, кого убивать»: Пригожин заявил, что начальник Генштаба дал команду атаковать колонны ЧВК «Вагнер»

Российские пилоты отказались выполнять преступные приказы и убивать мирных граждан. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Начальник Генштаба Валерий Герасимов отдал приказ о поднятии в небо самолетов, уточнил он. Авиация должна была атаковать колонны ЧВК «Вагнер», которые двигались среди автомобилей населения. Заявление Пригожина публикует его пресс-служба.
«Ему безразлично, кого убивать. Они убивают уже полтора года своих мирных граждан, вместо того, чтобы воевать с противником», — отметил он.
Ранее предприниматель сообщил о текущей обстановке. По его словам, ЧВК «Вагнер» входят в Ростов-на-Дону. Пограничники, уточнил он, встречают «музыкантов» с объятиями.