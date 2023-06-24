«Безразлично, кого убивать»: Пригожин заявил, что начальник Генштаба дал команду атаковать колонны ЧВК «Вагнер»

Начальник Генштаба Валерий Герасимов отдал приказ о поднятии в небо самолетов, уточнил он. Авиация должна была атаковать колонны ЧВК «Вагнер», которые двигались среди автомобилей населения. Заявление Пригожина публикует его пресс-служба.