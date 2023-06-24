Пограничники выходили на встречу и обнимались с нашими бойцами — Пригожин

Бойцы ЧВК «Вагнер» прошли через госграницы и находятся на походе к Ростову. Такое заявление сделал основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Он напомнил, что российские войска ударили ракетами по позициям ЧВК «Вагнер». Соответствующий приказ отдал начальник генерального штаба, считает глава «оркестра». Однако при пересечении границы военные вышли навстречу бойцам и обнялись с ними.
«Сейчас мы входим в Ростов. Подразделения министерства обороны, вернее срочники, которых кинули перекрывать нам дорогу, отошли в стороны», — публикует заявление Пригожина его пресс-служба.
По словам Пригожина, бойцы «оркестра» будут идти до конца. Он призвал не стоять у них на пути.