«Это попытка добиться справедливости»: за Пригожина вступились крупные Telegram-каналы

По информации канала, в 2018 году в Сирии Минобороны сообщило американским военным, что в районе Дейр эз-Зоре, где находились бойцы ЧВК, нет российских подразделений. Тем самым военное ведомство фактически подставило вагнеровцев под удар американской авиации.