«Это попытка добиться справедливости»: за Пригожина вступились крупные Telegram-каналы

Авторы Telegram-каналов вступились за основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Они считают, что он пытается добиться справедливости. В Сети напомнили случаи, когда Министерство обороны РФ «подставляло под удар» вагнеровцев.
Так, авторы канала «Выпускайте Кракена!» ответили тем, кто усомнился в реальности ракетного удара, нанесенного по полевому лагерю ЧВК «Вагнер» вечером 23 июня. Они напомнили подобные случаи, ранее происходившие при участии МО РФ.
По информации канала, в 2018 году в Сирии Минобороны сообщило американским военным, что в районе Дейр эз-Зоре, где находились бойцы ЧВК, нет российских подразделений. Тем самым военное ведомство фактически подставило вагнеровцев под удар американской авиации.
По мнению авторов Telegram-канала, искусственный «снарядный голод», попытки загнать бойцов ЧВК «Вагнер» под контракт, лишение возможности пополнять мобильный резерв заключенными – все это попытки Минобороны развалить самое боеспособное подразделение.
Авторы Telegram-канала «Выпускайте Кракена» считают, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин просто пытается добиться справедливости.