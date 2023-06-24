В Сети пишут, что люди в форме массово покидают здание Минобороны

Очевидцы сообщают, что люди в военной форме экстренно покидают здание Минобороны РФ, расположенное на Фрунзенской набережной в Москве.
По словам случайных свидетелей, из здания министерства обороны один за другим выходят военные. Об этом сообщает Telegram-канал «КОТЕЛ №6».
«По словам очевидцев, здание на Фрунзенской набережной стали экстренно покидать люди в военной форме. На машинах и пешком», — сообщают авторы канала.
По какой причине военные экстренно покидают здание оборонного ведомства, неизвестно. Также не понятно, куда именно направились люди. В ведомстве эту информацию пока не комментировали.