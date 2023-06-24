«Эти люди должны быть найдены и наказаны по всей строгости закона»: Осташко призвал привлечь к ответственности виновных в обстреле ЧВК «Вагнер»

Ранее основатель «оркестра» Евгений Пригожин сообщил об ударе по тыловым позициям «музыкантов». В результате обстрела погибли несколько бойцов. По мнению Осташко, неважно, кто это сделал. Виновных в любом случае необходимо найти и наказать по всей строгости закона.