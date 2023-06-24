«Эти люди должны быть найдены и наказаны по всей строгости закона»: Осташко призвал привлечь к ответственности виновных в обстреле ЧВК «Вагнер»

Лица, виновные в обстреле лагерей ЧВК «Вагнер», должны понести наказание. Об этом написал журналист и телеведущий Руслан Осташко в своем Telegram-канале.
Ранее основатель «оркестра» Евгений Пригожин сообщил об ударе по тыловым позициям «музыкантов». В результате обстрела погибли несколько бойцов. По мнению Осташко, неважно, кто это сделал. Виновных в любом случае необходимо найти и наказать по всей строгости закона.
«Можно как угодно относиться к Евгению Пригожину, к ЧВК "Вагнер", можно любить их или не любить, но если был нанесен удар по лагерям ЧВК "Вагнер", где сейчас ребята проходят переподготовку, то в любом случае это не должно оставаться незамеченным», — заявил Осташко.
Журналист допустил, что за обстрелом лагерей ЧВК «Вагнер» мог стоять противник. Однако в таком случае возникает вопрос, как именно он это сделал. Осташко призвал провести соответствующее расследование.