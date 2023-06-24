«Наконец-то наступит справедливость в армии!»: Пригожин сообщил, что большинство военных поддерживает ЧВК «Вагнер»

Многие военнослужащие «горячо поддерживают» действия ЧВК «Вагнер», заявил основатель «оркестра» Евгений Пригожин. По его словам, кадровые солдаты благодарят «вагнеровцев» и ожидают «наступления справедливости в армии».
Комментарий главы «оркестра» распространила его пресс-служба. В частности, Пригожин отметил, что солдаты благодарят «вагнеровцев» за то, что в войсках «наконец-то наступит справедливость» и бойцам дадут боеприпасы, в которых они нуждаются.
«Большинство военных нас горячо поддерживают. Приходят сообщения: "Спасибо, парни! Наконец-то наступит справедливость в армии! Наконец-то вы добьетесь, чтобы нам дали боеприпасов. И чтобы нас перестали кидать на мясо"», — следует из заявления основателя «оркестра».
Помимо прочего Пригожин отметил, что получил информацию о приказе главы Минобороны Сергея Шойгу «спрятать 2 тысячи тел» в ростовском морге. По словам создателя ЧВК, трупы хранятся там, чтобы скрыть боевые потери.
Ранее в Сети распространились кадры, на которых, как утверждалось, показаны последствия ракетного обстрела тылового лагеря ЧВК «Вагнер» со стороны Минобороны РФ. Вскоре после этого Евгений Пригожин заявлял, что министр обороны Сергей Шойгу «трусливо бежал» из Ростова-на-Дону, когда были атакованы «вагнеровцы».