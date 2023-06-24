«Наконец-то наступит справедливость в армии!»: Пригожин сообщил, что большинство военных поддерживает ЧВК «Вагнер»

Комментарий главы «оркестра» распространила его пресс-служба. В частности, Пригожин отметил, что солдаты благодарят «вагнеровцев» за то, что в войсках «наконец-то наступит справедливость» и бойцам дадут боеприпасы, в которых они нуждаются.