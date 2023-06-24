Захапрова: новые санкции ЕС только поспособствуют развитию российского автопрома

Запрет на экспорт в РФ автомобилей класса люкс и электромобилей, прописанный в рамках принятого на днях 11-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, приведет отнюдь не к стратегическому поражению России и сдерживанию Китая, а к прямо противоположному результату.
Уверенность в этом у себя в Telegram-канале высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее стало известно, что Евросоюз расширил антироссийские ограничения на поставки автомобилей класса люкс, новых и подержанных автомобилей с двигателем объемом более 1,9 литра, электромобилей и гибридов.
«Интересно, как это вяжется с их же посылом о нанесении «стратегического поражения России и сдерживании Китая»? – иронично поинтересовалась Мария Захарова. – Кроме как к неминуемому росту отечественного автопрома, в том числе с использованием китайских комплектующих, это ни к чему привести не может».
Также представитель МИД напомнила, что ранее именно западные санкции помогли российским производителям сыра, и результатом этого эксперимента все в РФ остались довольны. Теперь же России, по ее словам, нужен хороший автопром.
Кроме того, Мария Захарова отметила, что Европейский союз не оставляет попыток оказать давление на РФ путем введения односторонних ограничений. В России эти меры считают нелегитимными, и намерены впредь не оставлять их без своевременного и адекватного ответа.
Так в ответ на 11 пакет санкций ЕС российская сторона существенно расширила список стран-членов Евросоюза и евроинститутов, которым запрещается въезд в РФ.