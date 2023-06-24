Евгений Пригожин назвал действия ЧВК «Вагнер» после ракетного удара «маршем справедливости»

Действия бойцов ЧВК «Вагнер» после ракетного удара по их тыловым лагерям является маршем справедливости. Об этом заявил создатель «оркестра» Евгений Пригожин.
«Это не военный переворот, это марш справедливости. Наши действия никак не мешают войскам», — говорится в аудиосообщении руководителя ЧВК «Вагнер», опубликованном его пресс-службой.
Ранее Пригожин сообщил, что подразделения ВС РФ атаковали позиции лагерей «оркестра». По его словам, вероятно, этой операцией руководил глава МО РФ Сергей Шойгу. Он также пообещал наказать виновников произошедшего.