«Начали появляться подробности»: Пригожин высказался о ситуации с ракетной атакой на ЧВК «Вагнер»

Ранее бойцы «оркестра» рассказали, что тыловые зоны, где базировались подразделения ЧВК «Вагнер», были атакованы со стороны войск российского МО. Как рассказал Пригожин в аудиозаписи, которую обнародовала его пресс-служба, министр обороны Сергей Шойгу имеет прямое отношение к этому инциденту.