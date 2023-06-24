«Начали появляться подробности»: Пригожин высказался о ситуации с ракетной атакой на ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что появилась более подробная информация о том, каким образом Министерство обороны России осуществило ракетный удар по позициям «музыкантов».
Ранее бойцы «оркестра» рассказали, что тыловые зоны, где базировались подразделения ЧВК «Вагнер», были атакованы со стороны войск российского МО. Как рассказал Пригожин в аудиозаписи, которую обнародовала его пресс-служба, министр обороны Сергей Шойгу имеет прямое отношение к этому инциденту.
«Начали появляться подробности. Министр обороны специально прибыл в Ростов для того, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК «Вагнер». Он использовал артиллеристов и пилотов вертолетов втемную, чтобы нас уничтожить», — заявил глава ЧВК.
Ранее Евгений Пригожин сообщил, что глава Минобороны экстренно покинул Ростов после атаки на позиции ЧВК «Вагнер». По словам создателя «оркестра», Шойгу решил не объясняться, зачем он приказал ударить по «музыкантам».