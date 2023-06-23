«Надо заканчивать с этим безобразием»: Пригожин после ракетного удара МО РФ по тылам ЧВК «Вагнер»

Тыловые лагеря ЧВК «Вагнер» ранее подверглись ракетному обстрелу со стороны Минобороны РФ, в результате которого погибли и пострадали множество бойцов. Новое заявление основателя «оркестра» Евгения Пригожина в связи с произошедшим публикует его пресс-служба.
Подразделения ЧВК «Вагнер» располагают 25 тысячами дееспособных бойцов, уточнил он. Они намерены разобраться и навсегда покончить с беспределом, происходящим в стране. Все желающие могут присоединиться к отрядам «музыкантов», заявил Пригожин.
«25 тысяч ожидает как тактический резерв, а стратегический резерв — это вся армия и вся страна. Все, кто хочет, присоединяйтесь. Надо заканчивать с этим безобразием», — подчеркнул он.
Ранее Пригожин сообщил о намерении ЧВК «Вагнер» восстановить справедливость. Он призвал не оказывать бойцам сопротивление и сохранять спокойствие.