«Надо заканчивать с этим безобразием»: Пригожин после ракетного удара МО РФ по тылам ЧВК «Вагнер»

Подразделения ЧВК «Вагнер» располагают 25 тысячами дееспособных бойцов, уточнил он. Они намерены разобраться и навсегда покончить с беспределом, происходящим в стране. Все желающие могут присоединиться к отрядам «музыкантов», заявил Пригожин.