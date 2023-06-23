Депутат Власов обратился к Путину с просьбой отреагировать на ракетный удар по ЧВК «Вагнер»

Президент РФ Владимир Путин и Совет безопасности должны разобраться в ситуации с ракетным обстрелом ЧВК «Вагнер» и принять соответствующие меры. Об этом заявил депутат ГД Василий Власов.
Ранее сообщалось об атаке на тыловые лагеря ЧВК «Вагнер». Как заявляли бойцы, огонь велся с позиций Минобороны. В результате обстрела погибло множество «музыкантов». Комментарий Власова передает Федеральное агентство новостей.
«Если вина людей, которые отдали эти преступные команды будет доказана, то в соответствии с военным временем были соответствующие санкции против них применены», — заявил депутат.
Он также напомнил о «подозрительном инциденте» с минированием путей отхода ЧВК «Вагнер» из Артемовска. Как утверждали ранее «музыканты», к соответствующему инциденту также «причастны подразделения МО РФ».