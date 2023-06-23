«В 21:00 он бежал трусливо»: Пригожин сообщил об отъезде Шойгу из Ростова после удара по ЧВК «Вагнер»

Руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу в незамедлительном порядке покинул территорию Ростова-на-Дону после того, как было атаковано место дислокации подразделений ЧВК «Вагнер». Такой информацией поделился основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Ранее выжившие бойцы сообщили, что их тыловые лагеря подверглись обстрелу со стороны российского МО. После чего совет командиров ЧВК «Вагнер» принял решение наказать тех, кто причастен к гибели людей. Однако, как заявил Пригожин, после удара по позициям «оркестра» Шойгу экстренно изменил свое местонахождения.
«Шойгу только что трусливо бежал из Ростова. В 21:00 он бежал трусливо, как баба, для того, чтобы не объясняться, зачем он поднимал вертолеты уничтожать наших парней, зачем наносил ракетные удары» – публикует аудиосообщение главы ЧВК «Вагнер» его пресс-служба.
Ранее Евгений Пригожин призвал соотечественников не оказывать сопротивление «музыкантам», которые отправились «наказывать» Минобороны за атаку на ЧВК «Вагнер».