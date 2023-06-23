«В 21:00 он бежал трусливо»: Пригожин сообщил об отъезде Шойгу из Ростова после удара по ЧВК «Вагнер»

Ранее выжившие бойцы сообщили, что их тыловые лагеря подверглись обстрелу со стороны российского МО. После чего совет командиров ЧВК «Вагнер» принял решение наказать тех, кто причастен к гибели людей. Однако, как заявил Пригожин, после удара по позициям «оркестра» Шойгу экстренно изменил свое местонахождения.