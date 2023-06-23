NetEase: Россия привела США в ярость тем, как выплатила дивиденды Японии

Япония после начала украинского конфликта примкнула к возглавляемому Соединенными Штатами коллективному Западу, заняв антироссийскую позицию, поддержав санкции против РФ, осудив Москву и поддержав Киев. Но при этом из российских нефтегазовых проектов японцы выходить не стали и продолжили пользоваться добросовестным отношением РФ к партнерству.
Об этом своим читателям рассказывает китайское издание NetEase. Перевод материала на русский язык приводит информационное агентство «ПолитРоссия».
Как сообщают китайские аналитики, Россия ранее не раз указывала на то, что Япония заняла разрушительную для двусторонних отношений позицию. Но так как японские компании не захотели остаться без доступа к российским энергоресурсам и не стали отказываться от участия в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», то и Россия не стала нарушать своих обязательств и выплатила им дивиденды.
Однако эти выплаты сильно удивили японских партнеров и привели в бешенство их американских союзников.
Причина произошедшему кроется в решении президента Росси Владимира Путина, который еще минувшей весной указал на необходимость сокращать в международных расчетах долю валют недружественнных стран. В итоге дивиденды японским компаниям были выплачены не в привычных им долларах, а в юанях.
«Япония оказалась беспомощна, и ей осталось только стиснуть зубы и принять дивиденды, – отмечают авторы материала. – Из этого видно, что Россия является важным мировым экспортером энергии, продовольствия и полезных ископаемых, и ее положение в международной торговле очень важно».
Но кого эта новость разозлила по-настоящему, так это американцев, так как получилось, что союзник Соединенных Штатов, приняв от РФ выплаты в юанях, фактически поддержал развитие валюты, конкурирующей с долларом, а также продолжил вести торговлю с противником Вашингтона и страной, находящейся под санкциями коллективного Запада.
Россия же, выплатив Японии дивиденды в китайской валюте, нанесла серьезный репутационный удар по доллару, от использования которого отказывается все больше стран по всему миру.
«Такие валюты, как доллар США и евро, будут постепенно исключаться из российской торговли, и их альтернативой, скорее всего, станет юань», – заключают авторы NetEase.
Напомним, на полях прошедшего недавно Петербургского экономического форума глава думского Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, заявил, что доверие мирового сообщества к доллару было подорвано именно действиями американских властей.