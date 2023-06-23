NetEase: Россия привела США в ярость тем, как выплатила дивиденды Японии

Как сообщают китайские аналитики, Россия ранее не раз указывала на то, что Япония заняла разрушительную для двусторонних отношений позицию. Но так как японские компании не захотели остаться без доступа к российским энергоресурсам и не стали отказываться от участия в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», то и Россия не стала нарушать своих обязательств и выплатила им дивиденды.