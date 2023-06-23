«Зло, которое несет военное руководство страны, должно быть установлено»: Пригожин пообещал жесткий ответ за обстрел тыловых лагерей ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о принятом советом командиров «оркестра» решении после удара по тыловым лагерям. Он заявил, что зло со стороны военного руководства должно быть установлено.
Вечером пятницы, 23 июня, многие «музыканты» в тылу погибли в результате ракетного удара. В связи с этим совет командиров ЧВК «Вагнер» принял решение. По словам Пригожина, ответственные будут наказаны за погибших сегодня бойцов.
«Зло, которое несет военное руководство страны, должно быть установлено. Они пренебрегают жизнями солдат. Они забыли слово справедливость, и мы вернем ее. Поэтому те, кто уничтожили сегодня наших парней, те, кто уничтожили десятки, многие десятки тысяч жизней русских солдат, будут наказаны», – заявил глава военной компании в аудиосообщении, опубликованном его пресс-службой в Telegram.
Он также призвал не оказывать сопротивление, так как таких людей будут считать за угрозу и «уничтожать немедленно». Основатель ЧВК «Вагнер» призвал всех сохранять спокойствие и не вестись на провокации.
«После того, как мы закончим начатое, мы вернемся на фронт для защиты нашей Родины. Президентская власть, правительство, МВД, Росгвардия и другие структуры будут работать дальше в привычном порядке. Мы разберемся с теми, кто уничтожает русских солдат, и вернемся на фронт», – заключил он.
Ранее бойцы-очевидцы сообщили о нанесенном с тыловой стороны ударе. Как утверждается, на той территории расположены войска Минобороны РФ. Пригожин заявил, что его формирование было подло обмануто.