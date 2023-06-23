«Нас подло обманули»: Пригожин высказался об ударе по лагерям ЧВК «Вагнер»

ЧВК «Вагнер» ответит на ракетный удар по тыловым лагерям своих бойцов. Об этом заявил основатель «оркестра» Евгений Пригожин, комментируя видео, опубликованное в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».
Канал сообщил о большом числе жертв в результате удара по лагерям «музыкантов». По словам автора, атака осуществлялась с тыловой стороны, то есть «военными Минобороны РФ».
Пригожин напомнил, что бойцы ЧВК «Вагнер» рисковали своими жизнями, защищая честь Родины и российских войск. Однако вместо благодарности бойцы столкнулись с «подлым обманом».
«Нас подло обманули и пытались лишить возможности защищать свои дома и разогнать ЧВК "Вагнер". Мы были готовы пойти на уступки Минобороны, сдать оружие и найти решение, как мы будем дальше защищать свою страну, но эти мрази, они не успокоились. Сегодня, видя, что мы не сломлены, они нанесли удары, ракетные удары по нашим тыловым лагерям», — цитирует Пригожина его пресс-служба в Telegram.
Основатель ЧВК «Вагнер» подтвердил большое число погибших среди штурмовиков. Он пообещал, что решение об ответных мерах будет принято, и следующий шаг будет за «оркестром».