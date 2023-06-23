УЕФА не прекращал платить РФС за развитие программ

Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не прекращал оказывать финансовую поддержку Российскому футбольному союзу (РФС).
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что организация по-прежнему получает выплаты от УЕФА за развитие программ. Его слова цитирует ТАСС.
«Мы сейчас пересогласовываем программы. От УЕФА должны прийти деньги за программу HatTrick. Текущие платежи идут. Мы обсуждаем инвестиционную составляющую», — подчеркнул Митрофанов.
Российские клубы и сборные временно отстранены от участия в турнирах УЕФА. Это решение напрямую связано с проведением СВО на Украине.